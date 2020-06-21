مصرع طفل دهسته سيارة ميكروباص فى زفتى بمحافظة الغربية

الغربية محمد طارق

لقى طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه أسفل سيارة ميكروباص بشارع المحكمة بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقلة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى شارع المحكمة بمدينة زفتى، بمصرع طفل يدعى "اشهد س ال " البالغ من العمر 7 سنوات، دهسا أسفل سيارة ميكروباص.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة و جارى ضبط سائق السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .