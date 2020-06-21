مستشفى العريش العام تستقبل جثة عثر عليها فى منطقة مبانى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى العريش العام مساء اليوم الأحد جثه عثر عليها فى منطقة إنشاءات مبانى حديثة بمنطقة المساعيد.

وأفادت مصادر أمنية وطبية انه تبين أن الجثة لعامل بناء فلسطيني الجنسية، لقى مصرعه إثر سقوطه من سيارة محملة بالزلط.

وتبين أن اسمه محمد ضياء حسين، 15 سنه، والوفاة نتيجة انهيار زلط مبانى عليه، أثناء تواجده داخل صندوق سيارة وهى تفرغ حمولتها بأحد المواقع الجارى البناء فيها بالمساعيد غرب العريش.

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي العريش العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.