مستشار ملك البحرين ينشر صورة للرئيس السيسي والعاهل البحرينى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على حسابه الشخصي بتطبيق "الانستجرام"، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، علق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الصورة "تحيا مصر"، في إشارة منه إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية على مر التاريخ.

وقال إن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات أخوية وطيدة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين بما تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما الوثيقة معرباً سموه عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية المصرية في شتى المجالات.