اليوم السابع
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مستشار للبيت الأبيض: لم أسمع ترامب يطلب من رئيس الصين دعمه فى الفوز بالانتخابات

الأحد، 21 يونيو 2020 04:40 م
مستشار للبيت الأبيض: لم أسمع ترامب يطلب من رئيس الصين دعمه فى الفوز بالانتخابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو اليوم الأحد، إنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عندما التقيا لكنه لم يسمع ترامب يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وقال نافارو لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية التلفزيونية إن الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد "سخف" بالنظر إلى النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة.

وقال نافارو "لم أسمع بذلك قط. لقد كنت في القاعة" مكررا بذلك ما قاله الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الأسبوع الماضي.  


ترامب

الصين

رئيس امريكا

انتخابات امريكا

البيت الابيض

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