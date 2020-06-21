مستشار للبيت الأبيض: لم أسمع ترامب يطلب من رئيس الصين دعمه فى الفوز بالانتخابات

رويترز

قال المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو اليوم الأحد، إنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عندما التقيا لكنه لم يسمع ترامب يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وقال نافارو لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية التلفزيونية إن الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد "سخف" بالنظر إلى النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة.

وقال نافارو "لم أسمع بذلك قط. لقد كنت في القاعة" مكررا بذلك ما قاله الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الأسبوع الماضي.