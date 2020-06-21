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مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

الأحد، 21 يونيو 2020 10:13 م
مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق كورونا
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إن هناك توجيهات وتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الأدوية الخاصة بأزمة كورونا، ومتابعة كل ما هو خاص بهذا الشأن فى جميع مراحله.

وأضاف المصرى، خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن مصر لم تعان من أى أزمات غذائية طوال فترة أزمة وباء كورونا، لافتا إلى أن التسارع والتكالب على شراء السلع خوفا من نقصها هو الذى يُحدث أزمة، لكنه يكون نقصا غير مبرر وغير حقيقى، لافتا إلى أن هذا التكالب أيضا انتقل إلى شراء الأدوية من قِبل المواطنين وهم لا يحتاجون إليها.

وتابع أن "كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق، لكن للأسف المواطنين يتكالبون عليها ويخزنوها فى البيوت لحين الحاجة إليها، الفيتامينات التى نتسارع لشرائها موجودة فى الأكل الصحى، ورفع المناعة ليس بالفيتامينات فقط، ومن أهم ما يساعد عليها النوم المنتظم، والأكل الجيد".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 14736 حالة حتى اليوم بعد خروج 409 مصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ14736 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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