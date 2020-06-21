اليوم السابع
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مستشار النمسا محذرا الاتحاد الأوروبى من أردوغان: لا يجب أن نتعرض للابتزاز

الأحد، 21 يونيو 2020 11:14 م
مستشار النمسا محذرا الاتحاد الأوروبى من أردوغان: لا يجب أن نتعرض للابتزاز المستشار النمساوي سيباستيان كورتس
وكالات

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أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتعرض "للابتزاز" من قبل تركيا، مشيرا إلى ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد.

وكتب كورتس على "تويتر" يوم الأحد، أنه شدد في تصريح لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية على "أننا يجب ألا نتعرض للابتزاز من قبل تركيا. وعلينا وقف الهجرة غير الشرعية عند حدودنا الخارجية، مثل الحدود اليونانية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بوعوده لتركيا بشأن المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين وقال إن أوروبا تركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء.

وكانت تركيا قد هددت مرارا بفتح حدودها أمام اللاجئين المتجهين إلى دول أوروبية.

 

 

 

 


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الاتحاد الأوروبى

أردوغان

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الهجرة غير الشرعية

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