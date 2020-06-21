اليوم السابع
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مستخدمو تيك توك وهواة موسيقى كورية يسهمون فى إفساد مؤتمر ترامب الانتخابى

الأحد، 21 يونيو 2020 05:51 م
مستخدمو تيك توك وهواة موسيقى كورية يسهمون فى إفساد مؤتمر ترامب الانتخابى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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تسبب مستخدمو تطبيق تيك توك وهواة موسيقى البوب الكورية في المبالغة في توقعات عدد الحضور بأول مؤتمر انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور وذلك بعدما ظهرت مقاعد عديدة خاوية بمقر الحدث في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما أمس السبت.

وزعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منصات مختلفة من بينها تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة المقاطع المصورة، في منشورات وتسجيلات فيديو على الانترنت أنهم سجلوا طلبات للحصول على تذاكر مجانية لحضور المؤتمر الانتخابي على سبيل الدعابة دون أن تكون لديهم نية للذهاب.

وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب قبل الحدث إن هناك أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر لكن ظهرت مقاعد عديدة خاوية في الملعب الذي استضاف المؤتمر الانتخابي ويسع 19 ألف شخص كما ألغى ترامب ونائبه مايك بنس كلمتيهما بسبب الحضور "الكبير" المتوقع.

وقالت حملة ترامب إن الدخول كان بأسبقية الحضور وإنها لم تصدر تذاكر فعلية.

وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في بيان لرويترز "اليساريون دائما ما يخدعون أنفسهم حين يظنون أنهم ماهرون. التسجيل لحضور مؤتمر انتخابي لا يعني سوى أنك حجزت عن طريق رقم هاتف".

وأضاف "لكننا نشكرهم على إعطائنا أرقام التواصل معهم".


ترامب

تيك توك

مؤتمر انتخابى

امريكا

الرئيس الامريكى

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