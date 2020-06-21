مسئول صحى إيرانى يرصد صعوبة الوضع فى مدينة ماهشهر

وكالات

أكد المتحدث باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا فى مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب شرق إيران اليوم الأحد، أن المدينة تعيش وضعا صحيا صعبا.

من جهتها، أفادت وكالات أنباء إيرانية بإقالة مدير إدارة الأزمات في إقليم خوزستان كيامرث حاجي زادة، عقب خلافات حادة مع حاكم الإقليم، حول إدارة لجنة مكافحة فيروس كورونا في الإقليم.

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.