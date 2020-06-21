اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى إيرانى يرصد صعوبة الوضع فى مدينة ماهشهر

الأحد، 21 يونيو 2020 07:32 م
مسئول صحى إيرانى يرصد صعوبة الوضع فى مدينة ماهشهر كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا فى مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب شرق إيران اليوم الأحد، أن المدينة تعيش وضعا صحيا صعبا.

وقال: "مدينة ماهشهر تعيش وضعا صحيا خطرا منذ شهر، ومشافي المدينة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين بفيروس كورونا".

من جهتها، أفادت وكالات أنباء إيرانية بإقالة مدير إدارة الأزمات في إقليم خوزستان كيامرث حاجي زادة، عقب خلافات حادة مع حاكم الإقليم، حول إدارة لجنة مكافحة فيروس كورونا في الإقليم.

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.

 

إيران

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تسجل 116 وفاة و2368 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 21 يونيو 2020 12:04 م

نهاية غامضة لقاضٍ إيرانى هارب فى رومانيا.. "منصورى" متهم بالفساد وتلقى رشوة نصف مليار يورو.. شرطة بوخارست عثرت على جثته بعد سقوطه من الشرفة.. إيران ترجح انتحاره وأسرته تستبعد والخارجية تطالب بالتحقيق.. فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 09:13 م

إيران تدرس تقديم خصومات لجذب شركات الطيران للمرور بمجالها الجوى

السبت، 20 يونيو 2020 08:52 م

الإمارات ترحب بقرار "الطاقة الذرية" بشأن إيران

السبت، 20 يونيو 2020 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة