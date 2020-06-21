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مسئولة فرنسية: سيكون لدينا أكثر من 300 ألف عاطل فى ايل دو فرانس نهاية 2020

الأحد، 21 يونيو 2020 04:12 م
مسئولة فرنسية: سيكون لدينا أكثر من 300 ألف عاطل فى ايل دو فرانس نهاية 2020 رئيس الحكومة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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قالت رئيسة منطقة ايل دو فرانس، فاليرى بيكريس، إنه سيكون هناك "300 ألف عاطل عن العمل فى إيل دو فرانس بحلول نهاية العام" بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

ووفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، "تشير التقديرات إلى أن سيكون 300 ألف عاطل عن العمل فى إيل دو فرانس بحلول نهاية العام. هذا يعنى أننا فى إيل دو فرانس نخاطر بتجاوز المليون عاطل عن العمل، سيكون ذلك سجلًا تاريخيًا حزينًا ".

وأوضح منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة فى فرنسا وصلت إلى 800 ألف عاطل، بينما هذا الرقم يصل لـ10 أضعاف فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الـ25 مليون عامل المتوقع فقدان عملهم سيزداد خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع زيادة الإصابات حول العالم.

يشار إلى أن منظمة العمل الدولية هى ثلاثية الدوائر لأنها تتعاون مع الحكومات وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال.


فرنسا

البطالة فى فرنسا

اخبار العالم

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