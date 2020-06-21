مدينة الأقصر تقود حملات لرش وتطهير مستشفى الحميات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، أعمال رش وتطهير مستشفى حميات الاقصر، وذلك بتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إستمرار حملات التطهير والتعقيم بأحياء المدينة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر أنه تم إطلاق مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة مكبرة لأعمال الرش والتطهير لمستشفى حميات الاقصر والتي استهدفت قسم الطوارئ والاستقبال وساحات الانتظار واقسام المرضى والمستشفى بالكامل.

وفى نفس السياق واصل فريق مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، فى أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة العدوى وحماية المواطنين وحالات الإشتباه التى تتوافد بصورة يومية لإجراء الفحص والمسحات وغيرها للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أن تقوم بعمليات التعقيم والتطهير وإزالة المخلفات كل ساعتين لخدمة جميع المتواجدين داخلها من المصابين الذين تأكد إيجابية عيناتهم وغيرهم، ويجرى التجهيز لنقلهم لمستشفى الحجر الصحى.

ويقول الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفي حميات الأقصر، أنه يتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير بالمستشفى بصورة يومية لتحقيق أعلى معدلات المكافحة للعدوى، حيث تم مؤخراً النجاح فى إتمام شفاء 20 من الحالات وخروجها مباشرة من المستشفى بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً، حيث تقوم المستشفى حالياً بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة، وتقوم المستشفى بصرف الأدوية وبروتوكول العزل المنزلى، وفى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام على العلاج لا يتم عمل المسحة، وإذا حدث أى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة وحجز المصاب.

ويضبف مدير مستشفى حميات الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز منطقة صندوق تحيا مصر بعد ضمها للمستشفى مؤخراً، للقيام بعمل توعية للمرضى الموجودين بالمستشفى شرح فيها طريقة العزل المنزلى والبروتوكول المطبق حالياً من قبل وزارة الصحة، حيث أن مستشفى الحميات تقوم بآداء دورها على أكمل وجة لخدمة الأهالى من أبناء الأقصر، مؤكداً على أنه تعتبر مستشفى حميات الأقصر خط الدفاع الأول فى أزمة فيروس كورونا، والتى تعتبر البوابة الأولى التى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا للتأكد من سلبيتها وعودتها للمنزل، أو إيجابيتها وصدور القرار بنقل الحالات لمستشفى إسنا للعزل والحجر الصحى، حيث أن مستشفى الحميات تقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة المصابين والحالات المشتبه فى إصابتها لدعم العمل فى المنظومة الصحية بالأقصر، لكونها المخصصة لعمليات الفحص وسحب العينات وتحليلها وإصدار النتائج على مدار الساعة من داخلها.