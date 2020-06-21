اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 11:45 ص
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات.. صور مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أكد علي انعقادها المستمر واتصالها مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية والمحافظة ووزارة التربية والتعليم وجميع الجهات. 
 
وقال عطية: مستعدون وجاهزون للتدخل السريع وتقديم الدعم بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤف علام، كما ناشد أولياء بعدم الانتظار أمام لجان الثانوية العامة والمكوث بمنازلهم والدعاء لأبنائهم. 
 
وتفقد عطية لجنة مجمع الملك فهد قبل بدء الامتحان لمتابعة استعداداتها ووتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، كما طمأن الطلبة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (1)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (2)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (3)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (4)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (5)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (6)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (7)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (8)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات 
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (9)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات
 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (10)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات (11)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة ويترأس غرفة العمليات 

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بالمحلة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:32 ص

صور.. رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الثانوية العامة وعملية التأمين والتعقيم

الأحد، 21 يونيو 2020 11:27 ص

إغماء طالبة بلجنة امتحان الثانوية العامة ببنها ونقلها لتلقى الإسعافات

الأحد، 21 يونيو 2020 11:24 ص

استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:20 ص

وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة ويتابع التأمين الطبى باللجان والإجراءات الاحترازية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة