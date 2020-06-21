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مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة تأمين مدارس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يتفقد مدراء الأمن، اليوم الأحد، محيط المدارس التي تجري بها امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، للتأكد من الانتشار الشرطي بمحيط اللجان، وخلق مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد مدراء الأمن على الخدمات الأمنية المشاركة في عملية التأمين على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت انطلاق امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد  وفق جدول الامتحانات المعلن، فى 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بإجمالى 152 ألف ما بين رئيس لجنة ومقدر درجات وملاحظ ومراقب، وحددت وزارة التربية والتعليم، كافة الاجراءات الصحية لتأمين الطلاب من فيروس كورونا المستجد، كما حددت الاجراءات التربوية الخاصة بأسئلة الامتحانات والتصدى للغش الإلكترونى، فيما ينطلق أيضاً ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية  اليوم الأحد، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه في تمام التاسعة صباحا، ولمدة ساعتين.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الداخلية

الثانوية الازهرية

ماراثون امتحانات الثانوية

الثانوية العامة 2020

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