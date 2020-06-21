محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية لمبنى الدرجات بالمستشفى العام.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الدرجات بمستشفى كفرالشيخ العام، لافتًا إلى أن المبنى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، نظراً لما يقدمه من التخفيف وتقليل حجم المعاناة عن كاهلهم فى الحصول على الخدمة الطبية المتميزة، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يولى إهتمامًا كبيراً لسرعة الانتهاء من إنشاء المبنى، موضحاً أنه تم إعتماد مبلغ مالى من صندوق الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لإنشاء طابقين " أرضى وعلوى ".

وتفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ونائبه الدكتور عمرو البشبيشى والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان الثانوية العامة.

وطالب محافظ كفرالشيخ بتغيير مكان بوابة التطهير الإلكترونية لما لاحظه من وقوف الطلاب خارج اللجنة كما لاحظ تعطيل إحدى جوانب البوابة الالكترونية للمدرسة، كما رصد زحام أمام لجنة مدرسة هشام بركات الثانوية.

كما تفقد المحافظ لجان مدارس الشهيد حمدى ابراهيم الإعدادية، ومدرسة هشام بركات الثانوية ومدرسة السعدية القديمة، ومدرسة المنتزة، وأكد محافظ كفرالشيخ على توفير كميات احتياطيه من الكمامات للطلاب، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشهدت 84 لجنة امتحان ثانوية عامة بمحافظة كفرالشيخ ، إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وبدأ دخول الطلاب من البوابة الإلكترونية للتطهير والتعقيم، ثم يتسلم الطالب أدوات التعقيم من كمامة ومطهر وقفاز وحذاء، ويجلس الطالب فى ديسكات فى الظل لحين صعوده اللجنة كما تسلم الملاحظون والمراقبون نفس أداوات الطلاب ويزيد على الطالب ماسك للوجه.