اليوم السابع
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محافظ دمياط تبحث تحديد الجدول الزمنى الخاص ببدء أعمال تطوير استاد دمياط الرياضى

الأحد، 21 يونيو 2020 09:44 م
محافظ دمياط تبحث تحديد الجدول الزمنى الخاص ببدء أعمال تطوير استاد دمياط الرياضى جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة محاور تحديد الجدول الزمنى الخاص ببدء أعمال تطوير استاد دمياط الرياضى والذى تم عقد اتفاق بشأنه مع وزارة الشباب والرياضة مسبقاً، وذكرت المحافظ أنه ووفقاً لما انتهى عليه اجتماع اليوم تم الاتفاق على مواعيد تسليم وتسلم الاستاد، لافتة إلى أنه تم تحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتطويره وتأهيله لاستضافة البطولات الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به بما يلبى مطالب أهالى المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص كافة الجهات على تنفيذ ذلك المخطط الذى يأتى ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتطوير عدد من الاستادات فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

 


محافظه دمياط

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