محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الثانوية العامة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مديرأمن جنوب سيناء، ومحمد عقل مديرعام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ اليوم لجنة إمتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ ، ومقرها مدرسة الفيروز الرسمية للغات فى أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد.

وأوضح بيان لمحافظة جنوب سيناء ، أنه خلال الجولة أرسل المحافظ رسالة طمأنة لأولياء الأمور ، مؤكدا أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوى العام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة لأول مرة.

وأوضح المحافظ أنه تم عقد عدة إجتماعات قبل بدء الإمتحانات بمدد كافية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ومديرية أمن جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام وجميع إستراحات المراقبين، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب ، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن عن طريق غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات بجميع المدن التي بها لجان إمتحانات

وإطمأن المحافظ على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ،ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيزمتمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وان تكون على اتصال مستمر للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

يشارأن عدد الطلبة المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بجنوب سيناء يبلغ 785 طالب وطالبة موزعين علي سبع لجان بمدن رأس سدر لجنة واحدة، وأبورديس لجنة واحدة، وطور سيناء العاصمة عدد 2 لجنة، وشرم الشيخ لجنة واحدة، ودهب لجنة واحدة، نويبع لجنة واحدة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الامتحانات

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الامتحانات

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الامتحانات