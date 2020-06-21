محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم ترصد حالات مرضية ولا شكاوى من الطلاب

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحان مادة اللغة العربية داخل اللجان المختلفة.

وأطلع المحافظ، خلال تواجده بغرفة العمليات، على أعداد حضور الطلاب داخل 17 لجنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عدم ورود أي شكاوى حتى الأن من الطلاب أو أولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي حالات مرضية أو طارئة.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان.