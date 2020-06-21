اليوم السابع
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محافظ بني سويف يطالب المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد أمام مكاتب البريد

الأحد، 21 يونيو 2020 05:31 م
محافظ بني سويف يطالب المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد أمام مكاتب البريد محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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كلف محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة بنى سويف بمتابعة التزام المواطنين المتواجدين أمام مكاتب البريد، بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الوقائية في مجابهة عدوى فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تلافى الزحام على كافة فروع البريد على مستوى المحافظة حرصا على سلامة وصحة  المواطنين والعاملين على السواء.

جاء ذلك خلال  تفقده مكتب بريد صلاح سالم ومتابعة إجراءات صرف المواطنين للدفعة الثانية من  المنحة الرئاسية للفئات المتضررة من تداعيات كورونا بقيمة 500 جنيه، والتي بدأ تسليمها  اليوم الأحد من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع، إذ استوقفه تزحام وتجمع عدد من المواطنين أمام المقر.

وطالب محافظ بني سويف المسؤولين بالمكتب باتخاذ اللازم وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين المستفيدين من المنحة  لمنع التزاحم، الذي قد يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.

واستفسر المحافظ من المواطنين عن سبب ذلك الزحام، مستمعا لمطالبهم، حيث ناشدهم بعدم التجمع أو الزحام، مع الالتزام بالمسافات البينية وارتداء الكمامات، حرصا على سلامتهم، مؤكدا لهم على أن كل المستحقين والذين وصلت لهم الرسائل النصية سيصرفون مستحقاتهم، وأنه لا داعي للقلق الذي يسبب الزحام، قائلا ( كل واحد معاه الرسالة النصية  ويستحق الصرف ،سيتم إتاحة ذلك، أهم حاجة الوقاية،وأنا سأتابع ذلك من خلال الأجهزة المعنية والمتابعة،فلا داعي للقلق)، مشددا على مسئولي البريد بمتابعة عمل ماكينة الصرف ، وإصلاحها فورا إذا حدث لها عطل فني.

وطالب محافظ بني سويف بتقرير ميداني يومي عن أعمال الصرف من ماكينات الصراف الآلي،وذلك عن طريق التنسيق بين القوي العاملة والاتصالات والوحدات المحلية،على أن يتم التأكد من الالتزام بالإجراءات والتيسيرات التي أقرتها وزارة القوى العاملة والتي منها : أن هذه الفترة لن يتم فيها الصرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، والتوضيح للمواطنين بإمكانية الصرف للمواطن من أية ماكينة صراف محددة بدون خصم أية عمولات.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظًا على سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة بصورة كريمة.

 

 

 

 


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