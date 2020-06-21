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محافظ بنى سويف يتابع أعمال حصر أراضى الدولة غير المستغلة لاستثمارها

الأحد، 21 يونيو 2020 08:30 م
محافظ بنى سويف يتابع أعمال حصر أراضى الدولة غير المستغلة لاستثمارها محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم
بنى سويف - أيمن لطفى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال إعداد حصر شامل للأراضى والأصول المملوكة للمحافظة غير المستغلة، وذلك ضمن خطة لإعداد حصر دقيق وموثق لكل الأراضى المملوكة للمحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، تمهيدا لإعداد تصور لكيفية استغلال تلك الأراضى والأصول فى تنفيذ مشروعات أو أنشطة تساهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة، وذلك من خلال تضافر الجهود وبالتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية.

وأشار بيان إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، بحضور بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن السبع ونوابهم، ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وأحمد حسين مدير عام الشئون القانونية، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية السبع ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.


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