محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة إصلاح جهاز تحليل PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه مستشفيات الإحالة وتنسيق العمل فى إطار استقبالها لحالات كورونا، موجها باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتخفيف عنها، مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسى له لما لذلك من أهمية فى زيادة معدل الشفاء .

وكلف المحافظ ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، بمتابعة حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد، بمركز سمالوط، والمخصص لتحليل عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك فى إطار الوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن.

تابع نائب المحافظ حل المشكلة بشكل عاجل وفورى مع مسئولى الصيانة والمختصين، وذلك لمنع تراكم أى عينات مسحوبة من المرضى المطلوب لهم تحليل، والقضاء على أى قوائم للانتظار، لسرعة تشخيص الحالات، وتحديد العلاج اللازم.

واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن طريقة التشغيل والتعامل مع العينات المسحوبة، حتى خروج النتيجة النهائية للعينات، مشيدا بالطاقم الطبى الخاص بمعمل التحليل، وكذلك بخطة مكافحة العدوى فى توزيع مسارات المستشفى الآمنة والغير آمنة، حفاظا على الطاقم الطبى وتقليلاً لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة.

نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير، محافظ المنيا، للأطقم الطبية جميعها على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية

حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنيا

حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنيا