محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة إصلاح جهاز تحليل PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه مستشفيات الإحالة وتنسيق العمل فى إطار استقبالها لحالات كورونا، موجها باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتخفيف عنها، مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسى له لما لذلك من أهمية فى زيادة معدل الشفاء .
وكلف المحافظ ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، بمتابعة حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد، بمركز سمالوط، والمخصص لتحليل عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك فى إطار الوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن.
تابع نائب المحافظ حل المشكلة بشكل عاجل وفورى مع مسئولى الصيانة والمختصين، وذلك لمنع تراكم أى عينات مسحوبة من المرضى المطلوب لهم تحليل، والقضاء على أى قوائم للانتظار، لسرعة تشخيص الحالات، وتحديد العلاج اللازم.
واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن طريقة التشغيل والتعامل مع العينات المسحوبة، حتى خروج النتيجة النهائية للعينات، مشيدا بالطاقم الطبى الخاص بمعمل التحليل، وكذلك بخطة مكافحة العدوى فى توزيع مسارات المستشفى الآمنة والغير آمنة، حفاظا على الطاقم الطبى وتقليلاً لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة.
نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير، محافظ المنيا، للأطقم الطبية جميعها على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة