اليوم السابع
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محافظ المنيا يحيل مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق فى امتحانات الثانوية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:15 م
محافظ المنيا يحيل مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق فى امتحانات الثانوية محافظ المنيا خلال الجولة
المنيا- حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات.
 
وأشرف المحافظ على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات، كما تابع انهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.
شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية الجديدة للبنين بالمنيا الجديدة، مدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية، مدرسة دماريس الابتدائية، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، لجنة مدرسة النور للمكفوفين .
 
أحال المحافظ خلال جولته مسؤول اللجنة الثلاثية للتحقيق لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق الأسئلة، كما أحال المحافظ احد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة الى التحقيق، لتأخره عن موعد اللجنة مؤكدا انه لن يسمح باي تقصير او تراخي في الإجراءات المتبعة .
 
وأكد محافظ المنيا على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الازمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم ، مشدداً على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات ، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية .
 
وخلال تفقده للجنة مدرسة النور للمكفوفين، استجاب المحافظ لطلب عدد من الطالبات لتوفير مبيت لهن خلال فترة الامتحانات ، حيث كلف على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير مبيت للطالبات مراعاة لظروفهن الخاصة
ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.
 
وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.
 
هذا ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة
 
 
 
 

 


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