محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز لمتابعة رصد مخالفات البناء

القليوبية نيفين طه

أكد محافظ القليوبية أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث فى البناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة او مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة، هو العمل علي رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق ، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه الموسع الذى عقده لمناقشة المنظومة الالكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على اراضى الدولة والتصدي لها.

مؤكدا على أهميه زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهرياً ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

و أوضح الهجان، أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرسالة الكترونيا إلي الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.

وجاء الاجتماع بحضور ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.