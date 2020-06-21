اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز لمتابعة رصد مخالفات البناء

الأحد، 21 يونيو 2020 08:04 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز لمتابعة رصد مخالفات البناء جانب من الاجتماع
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محافظ القليوبية أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث فى البناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة او مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

 وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة، هو العمل علي رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق ، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه الموسع الذى عقده لمناقشة المنظومة الالكترونية  لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على اراضى الدولة والتصدي لها.

مؤكدا على أهميه زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهرياً ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

و أوضح الهجان، أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرسالة الكترونيا إلي الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.

وجاء الاجتماع بحضور ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.

 

 


اخبار مصر

القليوبية

تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة