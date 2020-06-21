محافظ الغربية: ممرات آمنة لطلاب الثانوية العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم التوجيه بعمل ممرات آمنة لطلاب الثانوية العامة لتنظيم دخولهم وخروجهم من المدارس، وبما يسمح بترك مسافات آمنة بين الطلاب، حفاظا علي صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا، ومتابعته لأعمال تجميل الجزيرة وسط شارع البحر بمنطقه الاستاد، والتي رافقه خلالها عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، والمقدم إبراهيم كامل بالإدارة العامة للمرور.

وشدد محافظ الغربية، علي المتابعة المستمرة لكافة المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات من أمامها وفي محيطها بما يسمح باستيعاب الطلبة وتيسير عملية دخولهم للجان، وكذلك رفع القمامة الموجودة اولاً بأول.

وخلال الجولة، تم سحب 13 رخصة قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة عدوى كورونا.