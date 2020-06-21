اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تجهيزات على مستوى عالى لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 01:11 م
محافظ الجيزة: تجهيزات على مستوى عالى لامتحانات الثانوية العامة محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، لمتابعة الامتحانات، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها لضمان أداء الطلاب الامتحانات فى مناخ ملائم .
 
وتفقد راشد مدرستي الجيزة الاعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيراً إلى أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الإحترازية علي أكمل وجه، لافتاً إلى أنه قبل الدخول إلي اللجان تم إجراء الكشف الحراري علي الطلاب مروراً بدخولهم إلي كبائن وبوابات التعقيم، وارتداء الكمامات وتطهير الأيدى لكى يتمكنون من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ علي سلامه الطلاب .
 
وأكد محافظ الجيزة علي وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الإمتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.
 
وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة إتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن إنتظام سير عملية الامتحان مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن وأشار أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.
 
وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان لافتاً إلى أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات بمحافظة الجيزة 69849 طالب وطالبة بعدد 193 لجنه اساسية و 37 لجنه احتياطية.
 
 
 


محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (1)
 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (1)
 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (2)
 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (3)
 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (4)
 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي (5)
 

 


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