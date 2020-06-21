محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار - أرملة 65 سنة يوم الأربعاء 17 / 6 / 2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

يأتى ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى واقعة وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها، ولردع أى مسئول يتجاوز تجاه أى مواطن، حيث أمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاههم ومحاسبة أى مسئول يثبت تقصيره.

كما تقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وذويها داعيا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أى تخاذل أو تقاعس أو إهمال عن أداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على أرض المحافظة حتى غير التابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت أى مهمل أو مقصر بها من العقاب.