اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة: إيقاف معلمة 3 أشهر لتقاضيها مبالغ مالية مقابل أرقام الجلوس

الأحد، 21 يونيو 2020 01:15 م
محافظ البحيرة: إيقاف معلمة 3 أشهر لتقاضيها مبالغ مالية مقابل أرقام الجلوس اللواء هشام امنه محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ، ثلاثة أشهر عن العمل ، مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات نظير تسليمهن أرقام الجلوس ، جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمتصمنة أن ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة

كما أشار وكيل الوزارة خلال المذكرة ، إلى أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم ، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك فى تصرفاته سلكاً يتفق والاحترام الواجب مما يجعله مثلاً وقدوة، مضيفا أن هذه الواقعة تعبر عن خلل بالكرامة الوظيفية لا يستقيم مع ما تفرضه من تعفف واستقامة وبعداً عن مواطن الريب ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته، وأن ما اقدمت عليه المعلمة هو أمر غاية فى الخطورة ، وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر فى إرتكاب مثل تلك الأمور .

واوضح وكيل الوزارة خلال مذكرته ، أن ما اقترفته المعلمة من قيامها بجمع مبالغ من الطالبات دون وجه حق أو خشية من خالق او خوفا من قانون ، مستغله تلك الظروف التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية .

 

 


البحيرة

محافظ البحيرة

اخبار محافظة البحيرة

احالة معلمة للتحقيق

وقف معلمه عن العمل

مدرسة الثانوية الفنية للبنات

تحصيل مبالغ مالية من الطالبات

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة