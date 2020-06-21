اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 06:52 م
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محافظة الإسكندرية: إصابة 3 طلاب بحالات إغماء فى امتحانات الثانوية العامة اليوم

الأحد، 21 يونيو 2020 06:39 م
محافظة الإسكندرية: إصابة 3 طلاب بحالات إغماء فى امتحانات الثانوية العامة اليوم محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنه بالإجراءات المتبعة لفحص طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم اللجان، ومن خلال متابعة اللجان، تبين نقل 3 طلاب من بينهم حالة إغماء، وحالتى اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتم طلب الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات المعنية، وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زار 3 لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، وهى مدرسة الزهور التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزه التعليمية.

 

ورصد محافظ الإسكندرية خلال جولاته، احتشاد أولياء الأمور والطلاب بعدد من المدارس، ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وصرف أولياء أمورهم من أمام اللجان.

 

وبدأ امتحان اللغة العربية بجميع لجان الامتحانات اليوم وعددها 145 لجنة + لجنة سجن ، وبالمتابعة الميدانية ، تم رصد تأخر وصول كراسات الإجابة ب3 لجان بإدارة وسط التعليمية، وعلى الفور تم التواصل مع نائب وزير التربية والتعليم لشئون للمعلمين ، الذي أعطى تعليماته لغرفة العمليات باحتساب زمن الإجابة للطالب كاملة وقت استلامه لكراسة الإجابة ، وتم متابعة تنفيذ ذلك من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

 

وفي سياق آخر، عبر العديد من الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان، ولم تصل منهم أي شكوى بشأن صعوبته.


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