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مجلس جامعة المنصورة يعلن عن جوائز أفضل قسم علمى وأفضل عالم مغترب

الأحد، 21 يونيو 2020 06:25 م
مجلس جامعة المنصورة يعلن عن جوائز أفضل قسم علمى وأفضل عالم مغترب جانب من مجلس جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه، اليوم الأحد، الموافق 21/6/2020 م برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.
 
وأعلن الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن نتيجة جائزة أفضل قسم علمي بالجامعة لعام 2019م
حيث فاز كل من الأقسام التالية:
 
مجال العلوم الطبية: قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة.
 
مجال العلوم الأساسية: قسم أمراض النبات بكلية الزراعة.
 
كما تم الإعلان عن نتيجة جائزة أفضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019 م حيث فاز بالجائزة الدكتور أحمد محمد حسين القناوى المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة.
 
كما وافق المجلس على قبول التبرع من السيد عادل عرفة بمبنى لوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

 


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جوائز افضل قسم علمي بجامعه المنصورة

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