مجلس النواب الليبى: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية

أعلن مجلس النواب الليبى أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك بات أمرا ضروريا.
وأضاف المجلس في بيان له أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم / الأحد/، أن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها، لافتا إلى أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية. وشدد مجلس النواب الليبي على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة . وأعلن المجلس أن كافة جهود القوات المسلحة الليبية مرحب بها .
مجلس النواب الليبى: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانيةالأحد، 21 يونيو 2020 06:15 م
مجلس النواب الليبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس النواب الليبى أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك بات أمرا ضروريا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزراء الخارجية العرب يبحثون تطورات الأزمة الليبية غدا بعد دعوة مصر لاجتماع طارئ.. السفير حسام زكى: الطلب المصرى حصل على تأييد دول عدة.. الاجتماع 12 ظهرا بتفنية الفيديو كونفرانس.. وحكومة ليبيا ترحب بكلمة السيسىالأحد، 21 يونيو 2020 05:30 م
شكرى ووزير خارجية روسيا يبحثان هاتفياً ملف سد النهضة والوضع فى ليبياالأحد، 21 يونيو 2020 04:31 م
وسائل إعلام روسية تسلط الضوء على كلمة الرئيس السيسى حول ليبياالأحد، 21 يونيو 2020 04:28 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصى هاتفيا مخاطر الدور التركى فى ليبياالأحد، 21 يونيو 2020 04:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة