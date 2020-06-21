اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 06:47 م
خالد صلاح
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مجلس النواب الليبى: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية

الأحد، 21 يونيو 2020 06:15 م
مجلس النواب الليبى: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية مجلس النواب الليبى
أ ش أ

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أعلن مجلس النواب الليبى أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك بات أمرا ضروريا.
وأضاف المجلس في بيان له أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم / الأحد/، أن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها، لافتا إلى أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية. وشدد مجلس النواب الليبي على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة . وأعلن المجلس أن كافة جهود القوات المسلحة الليبية مرحب بها . 


ليبيا

مجلس النواب الليبى

تركيا

الأزمة الليبية

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