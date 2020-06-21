ما هى أبرز سيناريوهات تعامل مجلس الأمن مع طلب مصر لحل أزمة "سد النهضة"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اختارت مصر الطرق السلمية عبر إحالة أزمة "سد النهضة" مع إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولى، بعد أن بحثت واستنفذت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.

تعرف على أبرز سيناريوهات تعامل مجلس الأمن مع الطلب المصرى ووظيفته كهيئة دولية فى حل المسألة:

- يمتلك مجلس الأمن عدداً من الخيارات للتعامل مع الطلب المصرى

- أبرز السيناريوهات إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافاً قانونيا في ظل فشل المفاوضات بين أطرافه

- إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات، وعدم البدء في ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضى جميع الأطراف

- إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور المختلف عليها.

- كل هذه الخيارات في مصلحة مصر

- يكفى الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لنضع إثيوبيا في موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولى، بما يمكن الدولة والقيادة السياسية المصرية من البناء على هذا القرار في الخطوات التالية.

- ومجلس الأمن هو هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين فى إطار ميثاق الأمم المتحدة

- الفقرة الأولى من المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة آلت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين