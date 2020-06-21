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لوكسمبورج تعلن خضوع جميع سكانها لفحص لكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:48 م
لوكسمبورج تعلن خضوع جميع سكانها لفحص لكورونا لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا في البلاد ، وتجنب موجة ثانية ، أعلنت لوكسمبورج أنها ستقوم بإجراء فحص كورونا لجميع سكانها، وسيبدأ 600 ألف نسمة من سكان لوكسمبورج في الاختبار إعتبارًا من الأسبوع المقبل بمعدل 20 ألف إختبار يوميًا عبر 17 مركز إختبار منتشرة في جميع أنحاء البلاد ،وقد قررت الحكومة رصد ميزانية قدرها 30 مليون يورو لتنفيذ هذه الخطة.

وحسبما قررت الحكومة ،ستعطى الأولوية لأولئك الذين كان لديهم الكثير من التواصل مع أشخاص آخرين ، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية ، والموظفين في قطاع المطاعم ،وسيتم اختبار الأشخاص ضمن هذه الفئة كل أسبوعين.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة ،سجلت لوكسمبورج 4105 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 110 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

 
 

لوكسمبورج

كورنا

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