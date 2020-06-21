للمرة الثانية.. ترامب الإبن يتجاهل مظاهرات نبذ العنصرية برحلة صيد

في ظل المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية على مدار الأسابيع الأخيرة للتنديد بعنصرية الشرطة الأمريكية اتجاه الأمريكيين أصحاب الأصول الافريقية، والتي اشعلت فتيلها مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس نهاية الشهر الماضي، يقضي ترامب الأبن عطلة نهاية الأسبوع في رحلة صيد بصحبة أصدقائه وأبنائه.
ونشر ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليوثق رحلة الصيد التي قضاها على القارب الذي يملكه أحد أصدقائه على ضفاف شواطئ فلوريدا الأمريكية، ونجحا فيها بصيد سمكة قرش ضخمة.
Great times with the smurfs and my buddies from @hcbyachts @apaglia3 @men_of_fowl on the water in Florida. As the saying goes the only thing better than having a great boat is having a friend with a great boat🤣 After a long time in quarantine it was great to be with the kids for a few days and get in some outdoor time. Even after catching and releasing a monster bull shark the kids still went in the water... after a long cruise to a different spot of course. They seem to have inherited their dad’s total disregard for self-preservation in favor of adventure🤣🤣🤣
وعلى جانب آخر، وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.
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