للمرة الثانية.. ترامب الإبن يتجاهل مظاهرات نبذ العنصرية برحلة صيد

كتب آسر أحمد

في ظل المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية على مدار الأسابيع الأخيرة للتنديد بعنصرية الشرطة الأمريكية اتجاه الأمريكيين أصحاب الأصول الافريقية، والتي اشعلت فتيلها مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس نهاية الشهر الماضي، يقضي ترامب الأبن عطلة نهاية الأسبوع في رحلة صيد بصحبة أصدقائه وأبنائه.

ونشر ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليوثق رحلة الصيد التي قضاها على القارب الذي يملكه أحد أصدقائه على ضفاف شواطئ فلوريدا الأمريكية، ونجحا فيها بصيد سمكة قرش ضخمة.

وعلى جانب آخر، وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.

وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا. وسعى ترامب، لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.

وحرمه عدد الحاضرين الذى جاء دون المتوقع على الأقل فى الوقت الحالي، من القدرة على تسليط الضوء على حماسة الناخبين لترشحه فى الانتخابات، على النقيض من منافسه الديمقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن الذى تجنب اللقاءات الانتخابية الضخمة.