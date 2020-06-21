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لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين تبحث التطورات فى ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:31 م
لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين تبحث التطورات فى ليبيا الجامعة العربية
كتب سمير حسنى

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أعلنت الأمانة العامة لجامعة العربية ، عن عقد اجتماع غدا الاثنين للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين على مستوى كبار المسؤولين لبحث التطورات في ليبيا ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدي الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.
 
 
وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية قد صرح أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس. 
 
وقال الأمين المساعد إنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

الجامعة العربية

ليبيا

برلين

اخبار ليبيا

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