اليوم السابع
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لبنان يسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:32 م
لبنان يسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1587 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن معظم المصابين هم من الوافدين (المواطنون اللبنانيون العائدون من الخارج) حيث سُجلت 32 حالة إصابة لدى العائدين من قطر وسيراليون وساحل العاج ونيجيريا وغانا في حين سُجل داخل البلاد 18 حالة من المخالطين لمصابين بالفيروس، بالإضافة إلى حالة واحدة جديدة من غير المخالطين.
وأشارت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1896 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.


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