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كلب ضال يعقر 4 أشخاص من بينهم طفلان بكفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 12:55 ص
كلب ضال يعقر 4 أشخاص من بينهم طفلان بكفر الشيخ كلاب ضالة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقر كلب ضال بمدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، 4 أشخاص بينهم طفلان، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لأخذ المصل اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بقيام كلب ضال بعقر، "م.ع" 4 سنوات، مما أصابه باليد اليمنى والفخذ الأيمن، الطفل "ك.ع" 10 سنوات، بخدوش في منتصف ظهره.

كما أصاب الكلب الضال، و""م.ح" 18سنة، عامل بخدوش بالظهر والساقين، و"إ.م"43 سنة، سائق، أصيب بعقرة في الفخذ الأيسر، وتم تحويل الحالات الأربعة المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تحررت 4 محاضر حملت أرقام ،4156، و4157، و4158، و4159 إداري مركز شرطة سيدي سالم وتم إخطار مديرية الطب البيطري، كما أخطرت النيابة بالواقعة.


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