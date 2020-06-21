قياس الحرارة والدخول بالكمامات أبرز إجراءات مجلس الدولة بالأقصر..صور

كتب أحمد عبد الهادى

حرصت إدارة مجلس الدولة، علي تشديد إجراءات استقبال المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك في مختلف الدوائر، وذلك بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالأقصر ، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الامانة العامة لمجلس الدولة علي توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة ، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها لمتقاضين مع الالتزام بالتباعد.

وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ، ان عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعدالتباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.

وشدد الأمين العام، على الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس ، مع ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.



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