وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلتهما إلى مركز عصيون الاحتلالي، ومواطنا من بلدة يطا جنوبا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في مناطق عصيدة، والباطن، والبياضة، والزحلفان،واقتحمت بلدة يطا، وداهمت عدة احياء.