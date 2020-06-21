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فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

الأحد، 21 يونيو 2020 10:15 ص
فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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 تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمي المتميز للغات" بمدينة نصر، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
 
 
ووصل رئيس الوزراء لمقر المدرسة حوالى الساعة الثامنة والنصف، حيث كان الطلاب قد بدأوا فى التوافد على المدرسة. 
 
وفور وصوله حيا مدبولى الطلاب المصطفين لقياس درجة الحرارة بجوار سور المدرسة، ووجه لهم كلمات التشجيع، متمنياً لهم التوفيق فى أداء الامتحانات. كما طالبهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان. 
 
عقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى دخول الطلاب للمدرسة، حيث قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشرح مراحل الدخول منذ مرور الطلاب ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية.
 
كما تفقد رئيس الوزراء بعض اللجان داخل المدرسة قبل دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.  
 

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