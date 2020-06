فيديو..أسوشيتدبرس: مقتل شخص وإصابة 11 فى إطلاق النار بمينيابوليس الأمريكية

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رجلا قد قتل وأصيب 11 آخرين بجروح غير خطيرة فى إطلاق النار فى مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا، التى شهدت الشهر الماضى مقتل جورج فلويد على يد ضباط، بحسب ما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة فى البداية إن 10 اشخاص قد اصيبوا بجروح متنوعة لكنها عدلت تغريدتها على تويتر بعد قليل . ولم يتم الكشف عن اسم وأعمار الجرحى، ولم يتبين بعد ما إذا كان تم القبض على أى أحد.

Blood on the ground after a 7 were hit in a shooting in Uptown, Minneapolis just now:pic.twitter.com/3nqiZmUOcU