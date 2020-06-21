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فيديو..أسوشيتدبرس: مقتل شخص وإصابة 11 فى إطلاق النار بمينيابوليس الأمريكية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:05 ص
فيديو..أسوشيتدبرس: مقتل شخص وإصابة 11 فى إطلاق النار بمينيابوليس الأمريكية شرطة مينيابوليس
كتبت ريم عبد الحميد وسمير حسنى

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رجلا قد قتل وأصيب 11 آخرين بجروح غير خطيرة فى إطلاق النار فى مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا، التى شهدت الشهر الماضى مقتل جورج فلويد على يد ضباط، بحسب ما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

 وقالت الشرطة فى البداية إن 10 اشخاص قد اصيبوا بجروح متنوعة لكنها عدلت تغريدتها على تويتر بعد قليل . ولم يتم الكشف عن اسم وأعمار الجرحى، ولم يتبين بعد ما إذا كان تم القبض على أى أحد.

  وكانت تغريدة أولية من شرطة مينيابوليس قد نصحت الجمهور بتجنب المنطقة فى  أطراف المدينة والتى يتواجد بها منطقة تجارية بالقرب من مسرح لاندمارك والعديد من الحانات والمطاعم. وكانت ولاية مينسوتا التى تقع بها المدينة قد سمحت بإعادة فتح الحانات والمطاعم بخدمات محدودة فى الأول من يونيو بعد حوالى ستة أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت الصور التى تم نشرها على مواقع السوشيال ميديا تحطم نوافذ المسرح بإطلاق النار. وسجل أحد مقاطع الفيديو التى تم نشرها على فيس بوكس صراخ الحاضرين، وتجمع عدد قليل من الناس وكان البعض يجلس بجوار الضحايا بالملقين على الرصيف قبل وصول ضباط الشرطة على الدراجات.

 وتقع المنطقة على بعد 3 ميل غرب المنطقة التجارية فى مينيابوليس والضاحية التى شهدت أعمال شغب فى أعقاب مقتل جورج فلوريد.


مينيابوليس

اطلاق نار

الولايات المتحدة

جورج فلويد

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