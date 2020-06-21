فيديو..أسوشيتدبرس: مقتل شخص وإصابة 11 فى إطلاق النار بمينيابوليس الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد وسمير حسنى

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رجلا قد قتل وأصيب 11 آخرين بجروح غير خطيرة فى إطلاق النار فى مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا، التى شهدت الشهر الماضى مقتل جورج فلويد على يد ضباط، بحسب ما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة فى البداية إن 10 اشخاص قد اصيبوا بجروح متنوعة لكنها عدلت تغريدتها على تويتر بعد قليل . ولم يتم الكشف عن اسم وأعمار الجرحى، ولم يتبين بعد ما إذا كان تم القبض على أى أحد.

Blood on the ground after a 7 were hit in a shooting in Uptown, Minneapolis just now:pic.twitter.com/3nqiZmUOcU — Kyle Hooten (@KyleHooten2) June 21, 2020

وكانت تغريدة أولية من شرطة مينيابوليس قد نصحت الجمهور بتجنب المنطقة فى أطراف المدينة والتى يتواجد بها منطقة تجارية بالقرب من مسرح لاندمارك والعديد من الحانات والمطاعم. وكانت ولاية مينسوتا التى تقع بها المدينة قد سمحت بإعادة فتح الحانات والمطاعم بخدمات محدودة فى الأول من يونيو بعد حوالى ستة أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت الصور التى تم نشرها على مواقع السوشيال ميديا تحطم نوافذ المسرح بإطلاق النار. وسجل أحد مقاطع الفيديو التى تم نشرها على فيس بوكس صراخ الحاضرين، وتجمع عدد قليل من الناس وكان البعض يجلس بجوار الضحايا بالملقين على الرصيف قبل وصول ضباط الشرطة على الدراجات.

Shooting in Uptown Minneapolis pic.twitter.com/mAjYWBYmv0 — Mr Minnesota 🤦🏾‍♂️😈 (@MrMinnesota24) June 21, 2020

وتقع المنطقة على بعد 3 ميل غرب المنطقة التجارية فى مينيابوليس والضاحية التى شهدت أعمال شغب فى أعقاب مقتل جورج فلوريد.