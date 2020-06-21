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غلق كلى 3 أيام لشارع الهرم فى الاتجاهين بسبب أعمال محور الزمر

الأحد، 21 يونيو 2020 06:52 م
غلق كلى 3 أيام لشارع الهرم فى الاتجاهين بسبب أعمال محور الزمر شارع الهرم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى مساء اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لشارع الاهرام بالاتجاهين لاستكمال اعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعه الزمر وذلك لمده ثلاثة ايام، بدءا من الساعة التاسعة مساء يوم الاحد حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء ، على ان تكون الاعمال من الساعة التاسعة مساءا حتي الرابعه صباح اليوم التالي وذلك بقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

 

وسيتم إجراء تحويلات مرورية نتيجة لأجراء غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين، بتقاطع شارع ترعه الزمر، من الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي : 

وتشمل التحويلة المرورية الأولى الاتي : القادم ميدان الجيزة ونفق الاهرام اتجاه شارع الاهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها امام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر بتقاطع شارع ترعه الزمر مع الاهرام ثم يمينا بشارع الاهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية الى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الاهرام مره اخرى.

 

وتشمل التحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية و قسم الطالبية اتجاه نفق الاهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الاهرام .

 

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة ،مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

 

 


شارع الهرم

اغلاق شارع الهرم

محور ترعة الزمر

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مرور الجيزة

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