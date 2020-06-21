غرفة محافظة الأقصر: انتهاء أول امتحانات الثانوية بلا شكاوى أو بلاغات بالغش

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محسن الشامى مدير إدارة الازمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء أعمال اليوم الأول من إمتحانات اللغة العربية والتربية الدينية فى دورها الأول للعام الدراسى 2019 /2020 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدون رصد أى شكاوى أو بلاغات بالغش، مشيراً إلى التواصل المستمر مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة لضمان التدخل السريع فى حالة رصد أى مشكلة قد تعوق سير أعمال الإمتحانات.

وأوضح مسئول غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن عدد اللجان المعدة لإجراء الطلاب إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى بلغ 25 لجنة، أدى بها 5766 طالب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية اليوم بنسبة حضور 96.3% من إجمالى عدد الطلاب المستحقين دخول الإمتحانات هذا العام والذى بلغ 5986، من إجمالى 7004 طالب مقيد بالثانوية العامة هذا العام.

وأضاف محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث: تلقت غرفة العمليات تقرير من مديرية التربية والتعليم بقبول اعتذار 3 ملاحظين بمدرسة الشهيد خيرى الثانوية بإدارة الطود التعليمية، نظراً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفقا للمستندات الرسمية، جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة لسير أعمال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020.

وكان قد تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الاحد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة خالد بن الوليد و الاقصر الثانوية العسكرية والثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام اعمال الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات ، وذلك بمرافقة اللواء ايمن راضى مدير امن الاقصر و السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد ابو العزايم و والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر شناوى عايد وكيل وزارة التربيةوالتعليم والمهندس اسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.

وقام محافظ الاقصر، بالإشراف على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات مرتدين الكمامات ، مشددا على وكيل وزارة التربية والتعليم بمنع انتظار الطلاب خارج اللجان وانهاء كافة الإجراءات الاحترازية بالداخل لتوفير الراحة لهم في كافة اللجان،وايضا شدد على تفعيل بوابات التعقيم و كواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وتابع محافظ الاقصر اعمال تأمين اللجان والتاكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ،ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية،متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.