غرفة عمليات سوهاج: غياب 643 طالب وطالبة بإمتحان اللغة العربية اليوم

سوهاج - محمود مقبول

سجلت غرفة عمليات متابعة أعمال الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ، اليوم ، غياب 643 طالب وطالبة عن أداء إمتحان اللغة العربية فى أول إنطلاق مارثون الإمتحانات اليوم داخل 11 إدارة تعليمة ، هى عدد إدارات محافظة سوهاج ، وذلك من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 26039 طالبا وطالبة ، موزعين على 83 لجنة رئيسية ، وتم تدعيم اللجان بعدد 95 بوابة إلكترونية وتوزيع 83 بوابة أساسية و12 بوابة إحتياطية ، سوف يتم توزيعها على 83 لجنة أمتحان داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إداراة المديرية.

يذكر أن غرفة العمليات المخصصة لمتابعة لجان الثانوية العامة ، سجلت اليوم إشتباه إصابة مراقب وطالبتين بفيروس كرورنا المستجد بعد ظهور الأعراض عليهم ، وفى مقدمتها إرتفاع درجات الحرارة ، وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام والبلينا المركزى للفحص وذلك بلجنة مدرسة جرجا الإعدادية ومدرسة المؤسسة بالبلينا.

بينما تم رصد إصابة طالبة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بطما ، وطالبين بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بإدفا ، أحدهم بغيبوبة سكر والأخرين بهبوط وأعياء وتم نقل حالتين منهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء عصام الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج ، قد تفقد غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ، بصفته رئيس اللجنة العليا لإدارة الازمات بمحافظة سوهاج ، للإطمئنان على سير العمل بالامتحانات التى تتابعها غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية دقيقة بدقيقة لتذليل أى عقبة تواجه أعمال الامتحانات وراففة خلال الزيارة العقيد اسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغي.