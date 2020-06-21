غرفة عمليات أبو كبير: لم نستقبل شكاوى حتى الآن واعتذار 3 طلاب عن امتحان الثانوية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال عبد الرحمن القاضى رئيس غرفة عمليات الإدارة التعليمية بإدارة أبو كبير التعليمية ومدير التعليم الثانوى بالإدارة ان عدد اللجان بالمركز بلغت 11 لجنة استوعبت 3078 طالب وطالبة علما بأن السعة الطلابية بالإدارة 3458 طالب وطالبة.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الامتحانات انتظمت دون اى شكوى تذكر حتى الان وبدأت اللجان بلجنة الشهيد تامر السيد حسنى رقم 1790 وبها 332 طالب وطالبة وتحوى 24 لجنة ولجنة رقم 2 بمدرسة خالد بن الوليد رقم 1791 وبها 202 طالب وطالبة وتحور 15 لجنة، ولجنة رقم 3 بمدرسة أبو كبير الثانوية بنين رقم 1792 بها 523 طالب وطالبة وتحوى 38 لجنة ولجنة رقم 4 بمدرسة أحمد عبادة سالم رقم 1793 بها 219 طالب وتحوى 16 لجنة ، لجنة رقم 5 بمدرسة السلام رقم 1794 وبها 169 طالب وطالبة وتحوى 14 لجنة ولجنة رقم 6 مدرسة أبو مليحة للتعليم الاساسى 1795 وبها 248 طالب وتحوى 18 لجنة ، ولجنة رقم 7 مدرسة أبو مليحة الرسمية لغات وبها 241 طالب وطالبة وتحوى 18 لجنة ، ولجنة رقم 8 بمدرسة الشهيد السيد فتحى جمعان وبها 581 طالب وطالبة وتحوى .42 لجنة ولجنة رقم 9 بمدرسة الشهيد عبد الرحمن عصام مراد رقم 1798 بها 150 طالب وطالبة وتحوى 11 لجنة ،ولجنة رقم 10 مدرسة الزهراء الاعدادية 1799 وبها 223 طالب وطالبة وتحوى 16 لجنة ،لجنة رقم 11 بمدرسة سعد زغلول الاعدادية رقم 1800 بها 166 طالب وطالبة وتحوى 12 .

وأوضح القاضى أنه تم توزيع الأسئلة على الطلاب وبدأت الطلاب فى الامتحانات فى تمام الساعة 10، فى حين قدم 3 طلاب اعتذارات وتم تأجيل امتحانات الطلاب الثلاث للدور الثانى .

وكان بدأ، 44 ألف و 788 طالب وطالبة، امتحانات اللغة العربية وانتظمت الطلاب فى 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة. مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمى علوم"،و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة"، وذلك

وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفورى مع حالات لاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

يُشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمى علوم"،و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى سياق متصل استعدت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لتأمين امتحانات الثانوية العامة ،بتواجد قوات أمنية أمام 162 لجنة بمدن وقرى المحافظة، وكذلك لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة للأقوال الأمنية فى الشوارع، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .