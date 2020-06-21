غرفة الثانوية العامة بالشرقية تحل شكاوتين للزقازيق وفاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

اكدت غرفة عمليات الثانوية بمحافظة الشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب و المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة، انه تلقى شكوتان بشأن تواجد أولياء امور طلاب امام لجنة الشهيد احمد وحيد بالقومية فى الزقازيق و عدم انصرافهم خلال وقت الامتحان، و عدم توافر العدد الكافى من الكمامات و القفازات قبل الامتحان بلجنة الشهيد إبراهيم صفوت بفاقوس .

وأضاف مهندس محمد الصافى السكرتير العام، أنه على الفور توجهت لجنة لإقناع اولياء الامور بالانصراف من امام لجنة الزقازيق، كما كلف الادارة الصحية بفاقوس بسرعة توفير الفقازات والكمامات للطلاب، موضحاً أنه تم انتظام سير أعمال لجان، و عدم رصد اى حالة ارتفاع درجة حرارة خلال الامتحان .

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتى بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد، طبيب وزائره صحيه وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أى حالات إشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحى طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمى علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمى رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.