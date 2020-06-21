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غدا.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى فى قضية اللوحات المعدنية

الأحد، 21 يونيو 2020 09:00 م
غدا.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى فى قضية اللوحات المعدنية يوسف بطرس غالى
كتب أحمد حسنى

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تنظر الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الاثنين، جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. 
 
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".  
 
وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس فى 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
 
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
 
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

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