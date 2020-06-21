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عمليات أزهر الإسكندرية: إحالة عضو لجنة للشئون القانونية لوجود موبايل معه

الأحد، 21 يونيو 2020 05:57 م
عمليات أزهر الإسكندرية: إحالة عضو لجنة للشئون القانونية لوجود موبايل معه امتحان - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن ضبط هاتف محمول مع أحد أعضاء اللجان، وقرر رئيس الإدارة المركزية استبعاده من أعمال الامتحانات وإحالته إلى الشئون القانونية.

وتابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى بلجنة معهد بنين برج العرب النموذجى وتضم طلاب معاهد: ( برج العرب النموذجي- وبرج العرب العادي – وسيدنا يحيى النموذجي)، ولجنة معهد فتيات الشعراوي النموذجي، وتضم طالبات معاهد: (الشعراوي النموذجي – الشعراوي العادي )، ورافق أسامة قدري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، للتأكد من سير الامتحانات سيرًا حسنًا، والتزام الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم اليوم في مادة الفقه.

وقد تفقد اللجان، وتابع تفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتفعيل كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تسليم جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات كمامات ومطهرات مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان، كما أكد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان مع محاربة الغش بكل صوره وأشكاله بكل الطرق والوسائل.

كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو أى من المشاركين باللجان، وقد أكد الطلاب أن الامتحان مطابق للمناهج المقررة ولا توجد أى شكوى منه.


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