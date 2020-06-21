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عمدة لندن يتحدث عن الصحة العقلية وقت الحظر: كنت حزينا ووحيدا وبكيت كثيرا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:45 م
عمدة لندن يتحدث عن الصحة العقلية وقت الحظر: كنت حزينا ووحيدا وبكيت كثيرا عمدة لندن
كتبت رباب فتحى

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اعترف عمدة لندن، صادق خان، بأنه فشل في توفير "القيادة المناسبة"، حيث تحدث بصراحة عن مدى تأثير الإغلاق على صحته العقلية، وذلك فى مقابلة مع صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية. وقال عمدة لندن إنه اعتاد على المواقف العصيبة، لكن الأسابيع العشرة أو الـ11 الماضية كانت الأكثر صعوبة في حياته المهنية ، فيما يتعلق بالوحدة.

وقال خلال المقابلة: "لقد وجدت الأمر صعبًا حقًا.. لذا، لمدة ثمانية أسابيع لم أغادر، حرفيا، بيتي.. وأنا أحتاج للصحبة وأن أكون بالخارج فهكذا أنمو.. وكنت أعاني بالفعل".

وعندما سُئل عما إذا كان الإغلاق أثر على صحته العقلية قال خان: "ليس لدي أدنى شك في ذلك. بمعنى مجرد الشعور قليلا بالإحباط. هناك أيام لا أوفر فيها القيادة المناسبة. أنا بالتأكيد شعرت بالضعف".

وقالت المحاورة إنها عندما التقت عمدة لندن في سيتي هول كان يتحقق مما إذا كانت بنطاله ما زالت مناسبة لهذه المناسبة - فهي المرة الثالثة التي يرتديه فيها خلال 11 أسبوعًا.

وأضاف خان: "أن تكون زعيما هذا يجعلك وحيدا. وقد كافحت. أدركت أيضًا أنني يجب أن أشعر بالثقة في الحديث عن ذلك. لا يجب أن أشعر أنني يجب أن أكون هذا الرجل "الألفا" الذي يظهر رجولته من خلال كونه خارق. يجب أن أكون صادقًا لأنه بالفعل أنا وجدت صعوبة فى التأقلم".

وعندما سُئل عما إذا كان قد بكى، اعترف خان بأنه بكى ويمكنه البكاء أثناء مشاهدة فيلم. وتحدث أنه شعر فى أوقات عديدة بالحزن و"بكى بالدموع"، كما يقول، ومرات عديدة شعر فيها بالإحباط والغضب. وقال إنه شعر بالغضب لأن رئيس الوزراء لم يدعوه، بصفته عمدة ، إلى اجتماعات كوبرا، المعنية بمناقشة كيفية مواجهة وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه لم تتم دعوة خان لحضور اجتماع حتى 16 مارس، على الرغم من أنه كتب إلى وزير الصحة يطلب فيه المشاركة في تخطيط مواجهة كوفيد في فبراير. قال العمدة إنه ليس لديه شك في أنهم يبقونه في الظلام عن قصد.


صادق خان

عمدة لندن

كورونا

كورونا والصحة النفسية

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