اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

علاقة غير شرعية وراء مقتل سيدة داخل شقتها بالمحلة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:11 م
علاقة غير شرعية وراء مقتل سيدة داخل شقتها بالمحلة قتل - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، غموض واقعة العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة داخل شقتها بمنطقة السبع بنات ثان المحلة، وتم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة ويعمل بائع خردة بسبب علاقة غير شرعية مع القتيلة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة السبع بنات، وتبين أن المتوفاة تدعى" سحر.ح" 49 سنة، ومقيدة بالحبال.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أن المتوفاة تعيش بمفردها وربطتها علاقة غير شرعية ببائع خردة ونشبت بينهما خلافات، قام على إثرها بقتلها وفر هاربا، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

من ناحية أخرى أصيب عامل بحروق متفرقة بأنحاء الجسم إثر اندلاع حريق هائل بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لقسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم شرطة طنطا يفيد بنشوب حريق بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لدائرة قسم شرطة طنطا، وعلى انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق الذى نتج عنه إصابة عامل ويدعى " طارق م " بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقِلَة إلى مستشفى طنطا الجامعى وتبين بأن سبب الحريق ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


اخبار عاجله

مدير امن الغربية

جثة

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة