علاقة غير شرعية وراء مقتل سيدة داخل شقتها بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، غموض واقعة العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة داخل شقتها بمنطقة السبع بنات ثان المحلة، وتم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة ويعمل بائع خردة بسبب علاقة غير شرعية مع القتيلة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة السبع بنات، وتبين أن المتوفاة تدعى" سحر.ح" 49 سنة، ومقيدة بالحبال.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أن المتوفاة تعيش بمفردها وربطتها علاقة غير شرعية ببائع خردة ونشبت بينهما خلافات، قام على إثرها بقتلها وفر هاربا، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

من ناحية أخرى أصيب عامل بحروق متفرقة بأنحاء الجسم إثر اندلاع حريق هائل بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لقسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم شرطة طنطا يفيد بنشوب حريق بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لدائرة قسم شرطة طنطا، وعلى انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق الذى نتج عنه إصابة عامل ويدعى " طارق م " بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقِلَة إلى مستشفى طنطا الجامعى وتبين بأن سبب الحريق ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.