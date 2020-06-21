اليوم السابع
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عقيلة صالح: مصر دعمت على مدى 7 سنوات المسار السياسى فى ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 08:37 م
عقيلة صالح: مصر دعمت على مدى 7 سنوات المسار السياسى فى ليبيا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، أن مجلس النواب الليبى سبق وطلب دعم مصر، مشيرا إلى أن مصر دعمت على مدى 7 سنوات المسار السياسى فى ليبيا، وذلك وفق قناة العربية، مضيفا أن تركيا تتدخل فى ليبيا وتريد احتلالها، قائلا: نراهن على الموقف العربى لوقف التدخل التركى.  

وفيما تتفاعل الأوساط الليبية بشكل كبير مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الشأن الليبى وأنه يعد خطا أحمر، أكد مجلس النواب الليبى أن الدول العربية تستشعر خطر الأطماع العثمانية، وأشار المجلس الأعلى للقبائل الليبية إلى أن الشعب رفض جماعة الإخوان لثلاث مرات متتالية، وتنعقد جلسة طارئة خلال أيام لطلب التدخل المصرى لمواجهة تركيا.
 
وفى هذا السياق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن مصادر برلمانية ليبية، أن جلسة طارئة ستعقد خلال أيام لطلب التدخل المصرى فى مواجهة تدخلات تركيا.
 
وأكد المجلس الأعلى للقبائل الليبية أن الشعب الليبى رفض جماعة الإخوان لثلاث مرات متتالية، مشيرا إلى أن الحل السياسى يبدأ بطرد الغزاة ونزع سلاح الميليشيات، وأضاف المجلس أن الحل يكون بتوافق ليبى دون تهميش أو إقصاء، مشددا على أن مساعدة مصر مهمة للحفاظ على الأمن القومى العربى.

عقيلة صالح

ليبيا

البرلمان الليبى

اخبار ليبيا

مصر

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