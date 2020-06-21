اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عضو كونجرس أمريكى يتهم قطر بتمويل مستشار ترامب السابق جون بولتون

الأحد، 21 يونيو 2020 04:35 م
عضو كونجرس أمريكى يتهم قطر بتمويل مستشار ترامب السابق جون بولتون جون بولتون
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر السيناتور الجمهورى بول أنتونى جوسار تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر يلمح خلالها عن الدور القطرى فى تمويل ودعم جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب. 

أصبح بولتون مستشار الأمن القومى لترامب فى أبريل 2018. غادر منصبه فى سبتمبر 2019، بعد اختلافه الشديد مع الرئيس حول كيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان. 

من المنتظر صدور مذكرات جون بولتون عن فترة عمله فى البيت الأبيض فى كتاب يحمل عنوان "الغرفة التى شهدت الأحداث" يوم 23 يونيو، حيث يقدم الرئيس ترامب بصورة زعيم "متهور"، "فقير الاطلاع بشكل مذهل".

يربط السيناتور الجمهوريجوسار بشكل صريح بين كتاب بولتون وبين التمويل القطري، كتب جوسار: " هل اكتشفنا يوما سبب وجود جون بولتون فى قطر؟ معه (وكتابه) إنه بولتون أولا وأمريكا أخيرا". الحق جوسار بالتغريدة فيديو شهيرة تم تداوله فى نهاية شهر يناير 2020 لبولتون أثناء سيره فى أحد شوارع الدوحة مع عبارة "ما زلنا لا نعرف لماذا سافر جون بولتون سرا إلى قطر الأسبوع الماضى ". 

وانهالت التغريدات التى تعقب على تغريدة عضو الكونجرس الأمريكى حيث انتقدت الدور القطرى فى تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى العالم. كتب مستخدم: "دولة قطر. مال. زعزعة الاستقرار الإقليمي. التطرف. كان آل ثانى أولاد سيئين فى الآونة الأخيرة". وعلق مستخدم آخر : "النظام الأكثر فسادا والداعم للإرهاب. ما الذى يحدث هناك بحق الجحيم". 

جدير بالذكر أن قطر تستعين بالعديد من شركات الضغط فى الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورتها. على سبيل المثال يعمل أعضاء جماعات الضغط من شركة Debevoise&Plimpton ومقرها واشنطن نيابة عن قطر. وبحسب ما ورد التقى ممثلو الشركة مع جون بولتون أثناء شغله لمنصب مستشار الأمن القومى قبل مغادرته فى رحلة إلى الشرق الأوسط، وفقا لإيداع وزارة العدل الذى أبلغت عنه مجلة بوليتيكو لأول مرة.


قطر

جون بولتون

مستشار الامن القومى

كتاب بولتون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب بعدم نشر كتاب جون بولتون

السبت، 20 يونيو 2020 06:33 م

جون بولتون : ترامب غير مؤهل للرئاسة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:30 م

الرئيس الأمريكي: كتاب جون بولتون مبنى على "خيال بحت"

الخميس، 18 يونيو 2020 03:23 م

معركة بين الرئيس الأمريكى ومستشاره السابق للأمن القومى.. جون بولتون عن ترامب: لم يكن يعرف إذا كانت فنلندا دولة أم تابعة لروسيا.. وطلب من الرئيس الصينى مساعدته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية..وترامب يرد: أحمق وممل

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة