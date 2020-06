عضو كونجرس أمريكى يتهم قطر بتمويل مستشار ترامب السابق جون بولتون

نشر السيناتور الجمهورى بول أنتونى جوسار تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر يلمح خلالها عن الدور القطرى فى تمويل ودعم جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

Did we ever find out why John Bolton was in Qatar? With him (and his book) it’s Bolton first and America last. https://t.co/3kxc7bP1Q7