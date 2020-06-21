عضو كونجرس أمريكى يتهم قطر بتمويل مستشار ترامب السابق جون بولتون

كتب أحمد علوى

نشر السيناتور الجمهورى بول أنتونى جوسار تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر يلمح خلالها عن الدور القطرى فى تمويل ودعم جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

Did we ever find out why John Bolton was in Qatar? With him (and his book) it’s Bolton first and America last. https://t.co/3kxc7bP1Q7 — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) June 20, 2020

أصبح بولتون مستشار الأمن القومى لترامب فى أبريل 2018. غادر منصبه فى سبتمبر 2019، بعد اختلافه الشديد مع الرئيس حول كيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان.

من المنتظر صدور مذكرات جون بولتون عن فترة عمله فى البيت الأبيض فى كتاب يحمل عنوان "الغرفة التى شهدت الأحداث" يوم 23 يونيو، حيث يقدم الرئيس ترامب بصورة زعيم "متهور"، "فقير الاطلاع بشكل مذهل".

يربط السيناتور الجمهوريجوسار بشكل صريح بين كتاب بولتون وبين التمويل القطري، كتب جوسار: " هل اكتشفنا يوما سبب وجود جون بولتون فى قطر؟ معه (وكتابه) إنه بولتون أولا وأمريكا أخيرا". الحق جوسار بالتغريدة فيديو شهيرة تم تداوله فى نهاية شهر يناير 2020 لبولتون أثناء سيره فى أحد شوارع الدوحة مع عبارة "ما زلنا لا نعرف لماذا سافر جون بولتون سرا إلى قطر الأسبوع الماضى ".

وانهالت التغريدات التى تعقب على تغريدة عضو الكونجرس الأمريكى حيث انتقدت الدور القطرى فى تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى العالم. كتب مستخدم: "دولة قطر. مال. زعزعة الاستقرار الإقليمي. التطرف. كان آل ثانى أولاد سيئين فى الآونة الأخيرة". وعلق مستخدم آخر : "النظام الأكثر فسادا والداعم للإرهاب. ما الذى يحدث هناك بحق الجحيم".

جدير بالذكر أن قطر تستعين بالعديد من شركات الضغط فى الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورتها. على سبيل المثال يعمل أعضاء جماعات الضغط من شركة Debevoise&Plimpton ومقرها واشنطن نيابة عن قطر. وبحسب ما ورد التقى ممثلو الشركة مع جون بولتون أثناء شغله لمنصب مستشار الأمن القومى قبل مغادرته فى رحلة إلى الشرق الأوسط، وفقا لإيداع وزارة العدل الذى أبلغت عنه مجلة بوليتيكو لأول مرة.