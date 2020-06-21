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عضو بنقابة الأطباء: وفاة أخصائى باطنة إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ88 شهيدا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:49 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة أخصائى باطنة إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ88 شهيدا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 88 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور محمد عبد الحافظ أخصائي باطنة بمستشفى زفتى العام، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 88 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بكورونا كإصابة عمل، وإضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا إضافة كورونا لإصابة العمل، وتم إضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممون على إضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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